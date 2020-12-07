Новосибирск, , 10:42 — REGNUM Новосибирская область одна из первых выполнила поручение президента РФ Владимира Путина по запуску единого бесплатного номера по вопросам коронавирусной инфекции. Теперь новосибирцы могут получить консультации по двум коротким номерам — 112 и 122. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В настоящее время, маршрутизация звонков в регионе действует так: при наборе короткого номера 122 звучит приветствие Единой региональной справочной службы и дальше отвечает оператор 112. В перспективе номер 122, после завершения острой фазы пандемии, должен будет работать как единый медицинский колл-центр.

«Учитывая опыт, полученный весной и осенью, необходимо проработать мероприятия, которые бы позволяли нам более оперативно разворачивать дополнительные мощности в случае, если возникает взрывной, пиковый рост количества обращений в колл-центр 112, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поручил министерству здравоохранения» определить план действий, который позволит в ближайшем году перейти на единую регистратуру в полном понимании этого слова».