Пенза, , 10:50 — REGNUM Работы по созданию ледяного городка «Королевство кривых зеркал» ведутся в Пензе. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе мэрии.

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По традиции ледяные скульптуры установят в парке имени В. Г. Белинского. В этом году тема зимнего городка связана с новогодним представлением «Заколдованное королевство кривых зеркал». Посетители парка окажутся в ледяном мире разных сказок. Здесь появятся фигуры Царевны-лягушки, Водяного, ступа Бабы Яги, снежная чаша в виде корыта с золотой рыбкой и две большие горки. При входе в ледяной городок установят большое сказочное зеркало.

Скульптор по льду и снегу Константин Ванин уже приступил к их созданию.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в зимний период будут работать две ледовые площадки и 32 катка. Работы по заливке первого десятка катков ведутся в микрорайонах Заря, Тепличный, у лицея №2, на улице Ворошилова и по другим адресам.

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