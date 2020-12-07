Брянск, , 10:51 — REGNUM В Брянской области 7 декабря подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь меньше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления ещё 205 пациентов.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 18 тыс. 395 носителей инфекции. Выздоровели 16 тыс. 185 человек.

Лаборатории провели 318 тыс. 68 исследований, в том числе за минувшие сутки проверено 678 тестов.