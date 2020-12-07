Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону общественники пытаются спасти дом, хранящий память об обороне 1942 года. К постройке, расположенной на улице Станиславского, 39, неравнодушные горожане принесли цветы.

«Дом-крепость, дом-герой. В нём летом 1942 года до последнего патрона несколько дней бились воины-чекисты. Их расстреливали из пушек прямой наводкой, но они держались. Захватив это здание, немцы обнаружили лишь нескольких раненных контуженых бойцов. Их казнили неподалёку у стены баррикады. Затем последовали уничтожение ростовчан в Змиёвской балке в отместку за яростное сопротивление. Увы, история забывается. И подвиг дома-крепости тоже. Этого здания вообще скоро может не быть», — написал на своей странице в Facebook руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Он назвал снос исторического здания, израненного пулями и снарядами, вандализмом и равнодушием.

ИА REGNUM напоминает, что власти признали дом аварийным в 2009 году. По их мнению, сохранить фасад невозможно, «так как его техническое состояние несёт угрозу жизни и здоровью людей».

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