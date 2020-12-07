Москва, , 10:32 — REGNUM Блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, которого в настоящее время обвинили в смерти девушки во время прямого эфира на YouTube, в ближайшее время будет отправлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 7 декабря сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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Собеседник уточнил, что следствие поставит перед судмедэкспертами различные вопросы, включая информацию о психическом состоянии обвиняемого, в частности в момент совершения им преступления.

Также источник добавил, что следователи обнаружили и изъяли у Решетникова имеющие значение для расследования дела документы, сведения из компьютера, с флеш-накопителей и его мобильного телефона.

«Дело может пополниться новыми эпизодами, назначена доследственная проверка», — отметил представитель правоохранительного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний блогер Станислав Решетников, известный под прозвищами Панини и Reeflay, был арестован на два месяца по решению Раменского городского суда Московской области. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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Инцидент, из-за которого мужчина оказался под уголовным преследованием, произошёл утром 2 декабря. Стас Решетников вёл стрим на YouTube. Во время прямого эфира его подруга по имени Валентина лежала без сознания на полу, после чего он перенёс её на диван, однако к тому моменту девушка скончалась.

Согласно экспертизе, у погибшей имелась закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома. Сам блогер отрицает вину в смерти девушки.

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