Москва, , 10:28 — REGNUM Большинство людей, особенно дети, верят в новогодние чудеса. Для этого надо оказаться в местах, где исполняются самые заветные желания, если подержать, потереть определенное место у памятника или бросить монетку, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Жители России рассказали о планах на новогодние каникулы

В России есть 11 уникальных мест, где, по словам местных жителей и туристов, действительно исполняются заветные желания и мечты. На первом месте — камень желаний у подножья горы Уллу-Тау, Приэльбрусье, на втором — священная гора Нер-Ойка на Ямале, на третьем — плато Тапхар в Улан-Удэ (Бурятия).

Также среди мест в России, где исполняются желания на Новый год, — памятник Михаилу Кругу в Твери и пояс с защитной молитвой в Торжке, сквер 12 сибирских кошек и арт-объект «12 стульев желаний» в Тюмени, Ундина и камень лжи в Калининградской области, каньон Псахо в Сочи, кот у Семеновского озера в Мурманске и собака Хатико в Челябинске.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодние каникулы в 2021 году большинство жителей России (41%) проведут время с семьей и детьми.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал жителям России встречать Новый год дома