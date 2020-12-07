Астрахань, , 10:25 — REGNUM В Астраханской области 7 декабря подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 949 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 865 человек.

Выздоровели 10 тыс. 463 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 280 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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