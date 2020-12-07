Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM Екатеринбург отмечает День небесной покровительницы города — святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Праздничные мероприятия начались с всенощного бдения, прошедшего в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужения пройдут и в других храмах города.

Также в городе объявят имена лауреатов премии митрополита в сфере культуры и искусства. Запланирован концерт «Подношение святой Екатерины» в центре «Царский» у Храма-на-крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе не удалось установить храм святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Теперь религиозный объект построят на месте экс-здания Уральского приборостроительного завода.

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