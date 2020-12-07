Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Из сервиса Twitch убрали категорию «слепое прохождение». Об этом 6 декабря сообщила «Игромания».

По словам директора по работе с сообществом на Twitch Эрин Уэйн, категорию убрали из-за дискриминации слабовидящих людей. В качестве альтернативы геймерам предложили использовать тэги «Первое прохождение» и «Без спойлеров».

Напомним, Twitch — это популярный сервис для проведения онлайн-трансляций. Большую часть его контента составляют стримы по игровой тематике.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы The Game Awards отбили сайт премии у злоумышленников