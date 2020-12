Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Организаторам премии The Game Awards удалось избавиться от последствий взлома сайта мероприятия. Об этом 6 декабря сообщила «Игромания».

Организаторы вновь получили доступ к сайту и вернули его в первоначальное состояние. Теперь лидером на звание «Игры года» снова является сиквел The Last of Us.

Напомним, 6 декабря 2020 года злоумышленники взломали сайт премии The Game Awards. Они подтасовали результаты голосования так, чтобы лидером стала игра The Ghost of Tsushima.

