Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки почти на 30% упали объемы тестирования на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в Северной столице обследовали 26 499 человек.

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Это почти на 10 тыс. тестов меньше, чем днем ранее. Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2176 человек, из которых 50 размещены в обсерваторе, 1623 — контактные, 503 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 1030 человек за сутки. Кроме того, волонтеры выполнили уже 2327 заявок от петербуржцев на самоизоляции с 5 октября. Просьбу о помощи можно оставить на горячей линии 8−800−200−34−11.

Добавим, с начала октября 39 962 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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