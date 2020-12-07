Омск, , 10:14 — REGNUM По состоянию на 7 декабря в Омской области выявлено 24 275 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 243 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

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Количество выздоровевших увеличилось на 115 человек. Всего в регионе выздоровели 15 809 человек. Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 — 20,6%, подчеркнули в минздраве.

Напомним, за сутки 6 декабря в Омской области было выявлено 244 случая заражения коронавирусом.

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