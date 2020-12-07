Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии участок трассы Мцхета — Ларс, идущей от границы с Россией к Тбилиси, закрыт для всех видов транспорта. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«По информации от Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури (Поста) — Коби трассы международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) высока вероятность схода лавин», — говорится в заявлении департамента.

В ведомстве отметили, что на других участках дороги движение не ограничено.

Стоит отметить, что, по данным МЧС Северной Осетии на 6 декабря, на пропускном пункте Верхний Ларс на грузино-российской границе было остановлено более 500 грузовых автомобилей. Им не разрешили временно выезжать в Грузию из-за непогоды.