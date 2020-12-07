Набережные Челны, Татария, , 10:15 — REGNUM С 21 по 29 декабря состоятся традиционные елки мэра в Набережных Челнах. Планируется, что посетят данные мероприятия порядка 6,3 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Ежегодные новогодние преставления увидят юные набережночелнинцы их малообеспеченных семей, отличники учебы и активисты общественных организаций. Детям покажут спектакль русского драматического театра «Мастеровые», «Ревизор», мюзикл «Алиса в зазеркалье» и другие. Запланированные представления будут организованы с учетом рекомендаций и требований Роспотребнадзора.

Новогоднюю елку главы РТ, которая состоится 25 декабря, посетят 300 школьников из Набережных Челнов. Приглашенные дети — победители всероссийских и республиканских олимпиад и конкурсов, а также активисты.

По поручению мэра Наиля Магдеева на особом контроле остается организация транспортной перевозки учащихся. Дети должны быть отправлены в Казань в теплых исправных автобусах, с соблюдением правил дорожного движения, добавил градоначальник.

Всего на обеспечение новогодними подарками 22 тыс. детей из городского бюджета выделяется свыше 7 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах организаторам культурно-массовых мероприятий рекомендовано минимизировать новогодние гуляния. Глава города Наиль Магдеев и подчеркнул, что формат встречи нового года будет максимально ограничен.

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