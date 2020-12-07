Вашингтон, 7 декабря 2020, 10:08 — REGNUM Многопользовательскую ролевую игру «Властелин колец онлайн» обновят к выходу будущего сериала от Amazon по одноимённому произведению Джона Толкина. Об этом 6 декабря сообщила «Игромания».
Игра получит масштабное графическое обновление на PC. Помимо этого, её выпустят на консолях нового поколения.
Напомним, релиз игры «Властелин колец онлайн» состоялся в 2007 году. Разработкой проекта занимается студия Warner Bros. Boston (ранее Turbine Inc.).
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