Горно-Алтайск, , 10:04 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье за халатность против чиновников, ответственных за предоставление жилья детям-сиротам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Как отмечается, к 1 ноября в республике насчитывается почти 1,4 тыс. сирот, из которых в этом году в свои дома должны были заселиться 125 человек. Однако из-за нерасторопности властей часть из них жильё может так и не получить.

«Органами исполнительной власти региона допущены низкие темпы освоения бюджетных средств, предназначенных на указанные цели, в том числе неполное освоение выделенных в 2020 году денежных средств в размере порядка 260 млн рублей», — отметили в следствии.

Это произошло, по данным правоохранителей, из-за «ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами… своих обязанностей». В рамках уголовного дела следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

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