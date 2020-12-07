Стокгольм, , 10:08 — REGNUM Чтобы пандемия коронавирусной инфекции утихла на территории Швеции, привить от COVID-19 необходимо как минимум 50% населения страны. Об этом в беседе с журналистами Svenska Dagbladet рассказал профессор Каролинского института Матти Сэлльберг.

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"Если мы вакцинируем где-то от 50 до 70 процентов населения, в сочетании с тем фактом, что заражению коронавирусной инфекцией подверглось от 20 до 40 процентов, то я думаю, ее распространение значительно сократится», — заявил Сэлльберг.

Однако профессор отметил, что на то, чтобы вакцинировать такое большое количество граждан Швеции, стране потребуется, по крайней мере, один календарный год.

Как сообщают журналисты, сначала в Швеции от COVID-19 вакцинируют постояльцев и членов персонала домов престарелых.

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