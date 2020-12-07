Махачкала, , 10:03 — REGNUM Первый в Дагестане региональный ресурсный центр развития добровольчества открыли в Махачкале. Организация будет предоставлять комплекс консультационных и методических услуг в сфере добровольческой деятельности, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе минмолодежи республики.

Отмечается, что в трехэтажном здании имеются конференц-зал с проектором и телевизором, коворкинг-зона, где добровольцы смогут пользоваться компьютерами, интернетом и принтерами, зона отдыха и общения. В дальнейшем здесь планируется организовать колл-центр по приему заявок на оказание помощи людям, находящимся в тяжелой ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

«В целом, центр развития добровольчества — это некий дом для волонтеров, под крышей которого они смогут собираться и обмениваться идеями», — приводятся в сообщении слова врио министра по делам молодежи региона Камила Саидова.

По данным сайта «Добпо.ру», в Дагестане зарегистрировано более 22,7 тыс. волонтеров. В числе ведущих добровольческих организаций республики — региональные отделения движений «Волонтеры-медики», «Волонтеры ЧС», «Волонтеры культуры», поискового отряда «Лиза Алерт» и другие.

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