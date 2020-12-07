Магадан, Магаданская область, , 10:07 — REGNUM На сайте правительства Магаданской области 7 декабря запустили опрос жителей региона по переносу выходного дня на 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колымчанам предлагается ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы 26 декабря (суббота) был рабочим днём, а 31 (четверг) — выходным?».

К концу рабочего дня на сайте проголосовало уже 192 человека, из них — 148 голосов отдано за ответ «да», против — 44.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов сказал, что к нему обратились общественники с просьбой сделать выходным 31 декабря.

«Надо провести опрос, если большинство поддержит, то готов подписать указ», — объявил Носов.