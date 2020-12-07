Нижний Новгород, , 11:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 декабря выявили 485 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 484 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 57 861 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние три дня, включая выходные, в регионе выписаны 841 человек, всего выздоровели с начала пандемии 51 667 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1276 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7627 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 850 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,05. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет 21% по состоянию на утро 7 декабря.