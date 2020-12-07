Москва, , 09:59 — REGNUM Роскосмос ждёт от российских граждан компетентных соображений по облику и характеристикам новой орбитальной станции, которая заменит МКС. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что специалисты прорабатывают облик новой многофункциональной станции. Это будет своеобразный заправочно-, ремонтно-, сборочный комплекс-платформа. Космонавты будут посещать её или жить там постоянно, в проекте возможно зарубежное участие.

«Хотел бы провести с вашей помощью «общественно-экспертный научно-технический совет». Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонению ее орбиты», — написал Рогозин.

Скоро придётся принимать окончательные решения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создания новой российской орбитальной станции Рогозин заявил в мае текущего года. МКС, пояснил он, останется на орбите не более десяти лет.

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