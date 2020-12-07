Омск, , 09:58 — REGNUM С 7 декабря 2020 года в Омской области дополнительно вводится 200 коек для пациентов с коронавирусом — в шести муниципальных ЦРБ и в центре реабилитации «Мир» (бывшем обсерваторе). Эта информация прозвучала на состоявшемся 7 декабря заседании штаба по борьбе с COVID-19 в регионе. В заседании принял участие прибывший в Омск полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Также стало известно, что 7 декабря «выводятся из-под COVID-19» 180 коек в БСМП №2. Населению будут оказывать неотложную помощь по профилям «хирургия», «урология», «травматология», «гинекология».

На сегодняшний день в регионе для приёма пациентов с коронавирусом создана стационарная база в 3660 коек. Это 26% от общего коечного фонда области. Свыше 70% указанного коечного фонда обеспечено кислородом. Омские больные с COVID-19 проходят лечение в 20 областных и одном федеральном учреждение. Кроме того, часть мест предоставлена в военном госпитале Минобороны. Свободный коечный фонд по состоянию на 7 декабря составляет 23,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омскую область с рабочим визитом прибыл полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он намерен ознакомиться с системой оказания медицинской помощи в регионе в условиях распространения коронавируса.

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