Махачкала, , 09:55 — REGNUM Суд в Дагестане вынес обвинительный приговор местному жителю, который похитил девушку ради женитьбы. С учетом смягчающих обстоятельств осужденный получил условный срок, сообщили 7 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в сентябре текущего года житель Левашинского района Дагестана незаконно проник в дом своих односельчан, где схватил их дочь, вывел ее во двор и затолкал в машину. Девушку он привез в дом своей родственницы в селе Тагзиркент, которая согласилась удерживать похищенную, пока ее родители не дадут согласия на брак. Однако через два дня потерпевшая сумела сбежать и обратилась за помощью.

Злоумышленник признан виновным в незаконном проникновении в жилище и похищении человека. Левашинский районный суд «с учетом наличия на иждивении троих малолетних детей и иных смягчающих обстоятельств», назначил осужденному наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее родственницу похитителя, в доме которой была заперта потерпевшая, суд приговорил к трем годам лишения свободы условно.