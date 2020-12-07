Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбургскую область из Москвы поступила 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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Препарат хранится на Областном аптечном складе, оснащенном всем необходимом оборудованием. Доставляться в пункты вакцинации «Спутник V» будет с соблюдением всех необходимых требований.

В минздраве подчеркнули, что вакцинация против коронавирусной инфекции проводится добровольно. В первую очередь процедуру пройдут медицинские и социальные работники, а также учителя.

Напомним, это уже вторая партия вакцины, которая поступает в регион. Первый пробный транш составлял всего 42 дозы. Препарат ввели 42 медикам, работающим в «красных зонах» COVID-центров Оренбурга. Осложнений после вакцинации не зафиксировано.

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