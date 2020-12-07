Тюмень, 7 декабря 2020, 09:54 — REGNUM В Тюмени в большинстве аптек отсутствует препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» (Коронавир). Таковы результаты мониторинга, который провели по 200 аптекам тюменские активисты регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюменские молодогвардейцы проверили 200 аптек
Тюменские молодогвардейцы проверили 200 аптек
Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии»

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Мониторинг проводился с 30 ноября по 6 декабря 2020 года совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области. По итогам мониторинга зафиксировано соответствие цен средним показателям по регионам и наличие 80% лекарственных средств из чек-листа, предоставленного депздравом. Однако выявлено отсутствие препаратов «Фавипиравир» (Коронавир), «Энисамия йодид» (Нобазит) и «Бемипарин натрия» (Цибор) в 90% аптек из 200 проверенных.

Помимо наличия противовирусных препаратов, молодогвардейцы обращали внимание на наличие в аптеках средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток. Цены на одноразовые маски остаются в допустимом ценовом диапазоне — от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из пяти медицинских масок обойдётся тюменцам в пределах 49 рублей.

«В условиях пандемии COVID-19 наш региональный штаб «Молодой Гвардии» активно оказывает помощь жителям города. Мы доставляем продукты пенсионерам, проводим постоянный мониторинг интернет-ресурсов с ложной информацией и отслеживаем уровень цен на товары первой необходимости. Чаще всего к нам поступают обращения граждан, касающиеся отсутствия лекарственных средств в аптеках. В связи с этим мы запустили повторный мониторинг тюменских аптек», — прокомментировал акцию руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Отмечается, что мониторинг проводился молодогвардейцами России одновременно в 58 регионах страны. По его итогам будет составлен рейтинг регионов с самыми дорогими и средствами индивидуальной защиты.