Кызыл, , 09:53 — REGNUM Мэр столицы Тувы Кызыла Карим Сагаан-оола предложил частично легализовать дома самовольщиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба администрации города, заявление прозвучало после попыток судебных приставов 4 декабря снести семь домов в микрорайоне «Спутник».

При этом в администрации города рассказали, что сносить дома в условиях зимы «власти не требовали». Тем не менее, глава региона Шолбан Кара-оол призвал руководство Кызыла «найти оптимальное решение» по этому вопросу.

«Моя позиция — узаконить, дать возможность оформиться гражданам, кто уже давно построился и проживает в своих домах. Но при этом не надо давать возможности дальше застраиваться новым лицам», — отметил мэр города.

По его словам мэра, городские депутаты разработали проект изменений в республиканский закон «О земле», в соответствии с которым предлагает легализовать построенные до 2013 года дома с участками. Сагаан-оол добавил, что при этом важно не допустить продолжения самозахватов земель.

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