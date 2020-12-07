Анкара, , 09:53 — REGNUM Суд в Турции рассмотрит дело задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ. Как заявил 7 ноября источник в турецком министерстве иностранных дел, материалы дела уже переданы в судебную инстанцию.

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«Дело по этой теме передано в суд», — сказал в беседе с ТАСС собеседник, не уточнив подробностей о том, в чём именно обвиняют российских журналистов.

Добавим, что по информации источника РИА Новости, задержанным российским журналистам могут предъявить обвинение в шпионаже.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании в пригороде Стамбула — Санаи репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ стало известно 4 декабря. По данным пресс-службы МИД РФ, полноценный контакт с задержанными российскими журналистами был в 12:22 мск 3 декабря.

Также сообщалось, что посольство России в Анкаре и генконсульство РФ в Стамбуле контактируют с властями Турции для прояснения ситуации с возможным задержанием и «предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов».