Москва, , 09:53 — REGNUM Новейший российский танк Т-14 «Армата» будет серийно поставляться в Вооруженные силы России с 2021 года. Об этом 7 декабря сообщил на брифинге глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году», — заявил глава «Ростеха».

Также Чемезов отметил, что, по его мнению, на сегодняшний день Т-14 является лучшим в мире танком и добавил, что в перспективе «Армата» станет новым основным танком ВС России.

Также глава госкорпорации указал, что в минувшем году на «Армату» были оформлены разрешительные документы, которые необходимы для экспорта данной машины.

«Мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам. В этом году на форуме «Армия» он был представлен «живьем», можно было подойти, сфотографировать, потрогать его. Жаль, что из-за отсутствия зарубежных выставок его пока невозможно показать за границей», — сказал Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России ведется создание беспилотных подводных морских судов, которые предназначены для обороны страны.