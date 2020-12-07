Казань, , 09:49 — REGNUM В Татарии в условиях ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях активизируют работу на открытых площадках. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Руководитель субъекта Федерации подчеркнул, что ситуация с коронавирусом заставила ввести ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, например, лимит на число зрителей. В связи с этим следует активно работать в плане организаций мероприятий на открытом воздухе.

«Необходимо подготовить площадки для проведения новогодних праздничных мероприятий, культурных и спортивных событий. Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», — добавил Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00 мск. Введенные ранее ограничения работы кафе и ресторанов до 24:00 во все остальные дни по-прежнему действуют.

Читайте также: В Татарии ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

Читайте также: В Татарии 31 декабря объявили выходным днём

Читайте также: В Набережных Челнах из-за пандемии запретили массовые мероприятия