Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве начинает свою работу Международный ремесленный конгресс. Мероприятие пройдёт с 7 по 15 декабря.

Главная цель Международного ремесленного конгресса — представить новые достижения, наметить пути дальнейшего развития и обсудить актуальные вопросы креативных индустрий и ремесленного производства.

Мероприятие состоится в смешанном режиме — онлайн и офлайн. В нём примут участие депутаты Госдумы РФ, сенаторы, представители министерств и ведомств, эксперты и ремесленники.