Ташкент, , 09:43 — REGNUM Власти Узбекистана планируют привлечь иностранных инвесторов для строительства солнечных электростанций общем мощностью 5 ГВт, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Внушительный объем мощностей планируется запустить в ближайшие десять лет. Для этого минэнерго республики сотрудничает со Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банков реконструкции и развития.

Стороны отбирают инвесторов для реализации данных проектов. До конца 2021 года в Узбекистане планируется запустить две солнечные электростанции по 100 МВт.

Напомним, в 2019 году в Узбекистане впервые объявлен тендер на строительство солнечной электростанции. Конкурс выиграла компания Masdar из ОАЭ. До конца 2021 года в Навоийской области Узбекистана также планируется построить ветряную электростанцию.

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