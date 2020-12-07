Москва, , 09:42 — REGNUM Жители регионов РФ, в которых 31 декабря по решению местных властей останется рабочим днём, конечно расстроятся, но в большинстве организаций последний день года является рабочим лишь условно, считает депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).

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«Будем честны: в большинстве организаций этот день и так лишь условно рабочий. Конечно, логично и проще было бы объявить его выходным по всей стране — в счёт «новогодних каникул», которые и так длятся слишком долго. Пусть люди 31 числа спокойно готовятся к празднику, наряжают елки, лепят пельмени, проводят время с семьями. А не бегают после работы, даже если отпустят пораньше, впопыхах закупая горошек для салата оливье», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, было бы правильным не просто создать новый выходной, но выделить его за счет одного из дней январских каникул.