Уфа, , 09:43 — REGNUM «Тяжелой трагедией» назвал глава Башкирии Радий Хабиров дорожную аварию, в результате которой погибли три подростка в республики. Об этом он сообщил 7 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

Хабиров поручил руководителю министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Алану Марзаеву совместно с ГИБДД обратить внимание на ДТП, которое произошло 6 декабря в Абзелиловском районе: подросток был за рулем, а несовершеннолетние ехали в салоне автомобиля. В результате трое подростков погибли.

Глава Башкирии подчеркнул, что в этой ситуации есть вопросы к неконтролируемому выпасу лошадей, за которое предусмотрено административное наказание. Поэтому необходимо глубоко разобраться в сложившейся ситуации.

Он также сообщил, что был в Баймаке и поднимал этот вопрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с легковым автомобилем и табуна лошадей трое несовершеннолетних погибли, ещё двое получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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