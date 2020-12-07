Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 972 человек, причём четверо из них скончались за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 7 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 34 275 человек (+261 за последние сутки).

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Госпитализированы 3919 пациентов (+30 за последние сутки). Выздоровели 29 820 пациентов (+18 за сутки). Также, по утверждению медиков, 148 пациентов с коронавирусам скончались, но их смерть не было связана с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 6 декабря, сообщалось о шести новых жертвах COVID-19.

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