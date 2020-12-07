Барнаул, , 09:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 7 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1208 человек (+42 за прошедшие выходные дни).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7937 человек, +176 за выходные дни) и ОРВИ (13 172 человека, +433 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 27 691 человека (+666 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 507 (-31 пациент за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 126 пациентов (-22 за выходные дни). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 889 (+26 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 24 043 человека (+635 за выходные дни).

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