Москва, , 09:26 — REGNUM Двум регионам России выделено более 553 млн рублей на строительство школ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Более 493 млн рублей направят на строительство школ в новых жилых районах Казани (Татария), 60 млн рублей поступят в Челябинск.

В июле 2020 года на строительство школ правительство выделило более 6 млрд рублей. Финансирование получили 20 субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство четырех больших школ планируют завершить до конца года в Башкирии.

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