Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбургской области в рамках госпрограммы о комплексном развитии сельских территорий в 2020 году планируется построить и реконструировать 34,41 км водопроводов в семи селах. На эти цели выделено 115,6 млн рублей, в том числе выделено 82,4 млн рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

Уже завершилось строительство водопроводов в четырёх муниципальных образованиях: селе Сагарчин Акбулакского района, поселке Отделение 3 Асекеевского района, селе Старицкое Беляевского района, поселке Новоорск Новоорского района. Общая протяженность сетей составила 22,14 км, а стоимость работ — 102,3 млн рублей.

В стадии завершения реконструкция водопроводов в поселке Чкалов Оренбургского района, поселке Юговка и поселке Клинок Красногвардейского района. Общая протяжённость сетей — свыше 12 км.