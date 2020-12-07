Ульяновск, , 09:24 — REGNUM Госэкспертиза, проведенная Росприроднадзором, подтвердила экологичность строительства Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР), соответствие всем требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, которая прошла на площадке «ГНЦ НИИАР», где реализуется проект.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, за четыре месяца с момента возобновления строительства ИЯУ МБИР сделаны подъездные пути, проведено бетонирование наружных стен и перекрытий части объектов, смонтирован временный арматурный цех, завершена обратная засыпка котлована главного здания реактора. Для выполнения программы строительства текущего периода — декабря 2020 года — площадка полностью обеспечена. Задействовано 528 строителей, включая инженерно-технический персонал, работает более 40 единиц спецтехники. В 2021 году на стройплощадке будут работать порядка 1500 человек. В соответствии с заключенным договором генерального подряда на объекте внедрена производственная система «Росатома» — культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

В настоящее время, на этапе закладки фундамента нового реактора, прорабатываются варианты создания инфраструктуры МБИР. Планируется, что на улучшение качества жизни димитровградцев и социально-экономическое развитие города атомщиков в 2021 году из областного бюджета будет направлено свыше 1,6 млрд рублей.

«Это в том числе программное финансирование развития системы образования, спорта, культуры, а также проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Только на благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий планируется направить более 100 млн рублей», — уточнил ульяновский губернатор.

На данный момент уже создан современный библиотечный интеллектуальный центр на базе библиотеки по улице Курчатова, дом 1, оснащённый современным оборудованием и комфортными залами, реконструирован и технически оснащен стадион «Строитель», предназначенный для проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных занятий, создан образовательный комплекс «Современное образование», включающий общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, а также Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Прогресс».

Глава регионального кабмина Александр Смекалин подчеркнул, что для Ульяновской области строительство МБИР означает не только колоссальный инвестиционный вклад в развитие территории. Предприятие ГНЦ «НИИАР» демонстрирует уверенные темпы роста средней заработной платы — порядка 26%, в абсолютных цифрах она составляет 77 тыс. рублей. Кроме того, это упрочнение статуса региона прорывных технологий и новые рабочие места для второго по значению города региона. Специалистов для отрасли в регионе готовят сразу три вуза — филиал МИФИ в Димитровграде, Ульяновский государственный технический университет и опорный вуз региона. Причем кадры будут готовить со школьной скамьи, поэтому в Димитровграде уже начал работу Кванториум, ставший также резидентом ядерно-инновационного кластера региона.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «ГНЦ НИИАР» — крупнейший в России научно-исследовательский институт, одно из градообразующих предприятий Димитровграда.

В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

Димитровградский ядерно-инновационный кластер включен в перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров в России, а также в число победителей приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». В состав кластера входят около 70 предприятий с совокупным объемом выручки около 12 млрд рублей, объем финансирования научно-исследовательских работ приближается к 4 млрд рублей.