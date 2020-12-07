Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM Районный суд в столице Бурятии Улан-Удэ прекратил дело по нелегальной вечеринке в гриль-баре «Фабрика» «за отсутствием состава административного правонарушения». Власти обвиняли заведение в нарушении норм по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Глава республики Алексей Цыденов на заседании оперативного штаба назвал решение суда «вызывающим».

"Вызывающее решение суда в отказе, в непризнании нарушений со стороны «Фабрики Гриль». Вызывающе циничное заключение», — отметил он.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора обратится в Верховный суд. Глава призвал подключить к этому делу прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике была приостановлена работы ряда заведений общепита за нарушение антиковидных требований. В их числе закрыт ресторан «Баран на Корове», где 24 октября провели массовое развлекательное мероприятие.

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