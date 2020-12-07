Москва, , 09:24 — REGNUM Свыше 539 тыс. человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 539 344 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 79,7 млн, из которых 448 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 4 декабря под медицинским наблюдением в России находилось 533 862 человека.