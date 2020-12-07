Махачкала, , 09:20 — REGNUM Обстоятельства массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря выясняют в Дагестане. Проведение надзорных мероприятий поручено природоохранной прокуратуре, сообщили 7 декабря в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на побережье между Махачкалой и Каспийском найдены тела 17 мертвых тюленей. Также сообщалось, что вода в море «очень грязная».

«Прокуратурой республики организована проверка информации о массовой гибели тюленей. Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое жителей Дагестана были задержаны за незаконную добычу морских тюленей на Каспии. По данным следствия, злоумышленники ловили млекопитающих с помощью ставных сетей, затем убивали их, снимали шкуры, а туши выбрасывали в море.