Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели ожидается относительно малооблачная и сухая погода, с небольшим морозом. Об этом 7 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр европейской части России.

«Его стараниями ожидается относительно малооблачная и сухая погода, местами возможна слабая гололедица», — уточнил он.

Температурный фон останется на два-три градуса выше климатической нормы. Температура воздуха −1… +1 градус, по области −4… +1 градус. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.