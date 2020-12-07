Найроби, , 09:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Кении подтвердило еще 396 случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Днём ранее в восточноафриканской стране выявили 735 случаев заражения коронавирусом.

В соответствии с заявлением, за прошедшие 24 часа в стране было проведено 4717 тестов на наличие вируса. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 88 380, а совокупное число проведённых тестов — 931 799.

Кагве сообщил, что восемь пациентов в Кении скончались от COVID-19, в результате чего совокупное число летальных исходов достигло 1526 человек.

397 пациентов выздоровели, а общее число выздоровлений составляет 68 929.