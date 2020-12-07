Москва, , 09:18 — REGNUM За последние сутки в Москве выздоровели от коронавирусной инфекции 5027 человек. Об этом 7 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Ещё 5027 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.

Всего, по данным штаба, в столице с начала пандемии справились с болезнью свыше 495 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки лабораторно подтверждены 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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