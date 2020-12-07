Чита, , 09:15 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 100 носителей коронавируса, решили продлить дистанционное обучение для школьников. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в соответствии с распоряжением губернатора, на «дистанте» продолжат учиться учащиеся 1−8-х классов, учреждений дополнительного образования и среднего профессионального образования 16 районов.

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Режим обучения для учеников 9-х, 10-х, 11-х классов остается очным. Все педагогические работники соблюдают необходимые меры предосторожности. Вместе с тем, как отметила сегодня, 7 декабря, глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, в регионе отмечен рост числа случаев заражения среди работников образования (по сравнению с прошлой неделей — на 16,9%).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 7 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 090 человек, причём 137 из них добавились только за последние сутки.

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