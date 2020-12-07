Уфа, , 09:17 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 начнется с сегодняшнего дня в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщала и. о министра здравоохранения региона Динара Еникеева на оперативном заседании в правительстве республики.

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По ее словам, 4 декабря в Башкирию поступили 1200 доз вакцины от COVID-19. А с 7 декабря жителей республики начнут прививать от этой болезни.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что нужно очень оперативно провести вакцинацию от COVID-19. При этом, очень правильно, что сначала было поставлено лишь 1200 доз: так медики республики научатся организовывать вакцинацию, хранить вакцину и передавать ее.

Он также уточнил, что до Нового года ожидается еще одна поставка этой вакцины.

Ранее сообщалось о том, что в первую очередь вакцинировать будут медиков, социальных работников, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, а также учителей.

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