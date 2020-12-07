Астрахань, , 09:14 — REGNUM Тридцать человек пострадали в результате превышения концентрации хлора в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Бассейн Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение в дежурную часть МЧС поступило 7 декабря в 9 часов 15 минут (8:15 мск). Состояние здоровья ухудшилось у 30 человек. Пострадали также около 20 детей. На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в бассейне петербургского фитнес-центра Fitnes House отравились восемь детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Центр был закрыт на 60 дней.

Читайте также: В Петербурге возбудили дело после массового отравления детей в фитнес-клубе