Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве 7 декабря ожидается морозная и малооблачная погода, сообщает центр «Фобос».

«В столичном регионе сохранится влияние сибирского антициклона, благодаря чему вновь прогнозируется малооблачная и морозная погода с температурным фоном на два градуса ниже положенной климатической нормы и аномально высоким атмосферным давлением», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха будет достигать шести градусов мороза, в Московской области — восьми градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, неизменчивую, морозную и солнечную погоду до конца предстоящей недели принесёт в центр и на юг европейской части России мощный антициклон, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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