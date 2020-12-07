* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:12 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 7 ноября совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз на севере Афганистана. По информации представителя местных властей, в результате со стороны военнослужащих афганской армии есть жертвы.

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Кудратулла Сафи, слова которого приводит «Инцидент произошёл на главной дороге, соединяющей Кундуз с соседней провинцией Тахар, — уточнил заместитель начальника округа, слова которого приводит Синьхуа . — Два солдата пропали без вести после столкновений и, предположительно, были захвачены боевиками.

Кроме того, пять солдат афганской армии были убиты и ещё четверо ранены. По словам чиновника, потери также понесли и боевики. Однако число погибших или раненых не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря афганское правительство и представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали первое за 19 лет войны соглашение. Отмечается, что подписанное соглашение не касается никакой конкретики, кроме договоренности о продолжении мирных переговоров, однако было оценено обеими сторонами как прорыв.