Кабул, 7 декабря 2020, 09:12 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 7 ноября совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз на севере Афганистана. По информации представителя местных властей, в результате со стороны военнослужащих афганской армии есть жертвы.
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Кроме того, пять солдат афганской армии были убиты и ещё четверо ранены. По словам чиновника, потери также понесли и боевики. Однако число погибших или раненых не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря афганское правительство и представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали первое за 19 лет войны соглашение. Отмечается, что подписанное соглашение не касается никакой конкретики, кроме договоренности о продолжении мирных переговоров, однако было оценено обеими сторонами как прорыв.