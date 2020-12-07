Ставрополь, , 09:11 — REGNUM Количество зарегистрированных на Ставрополье случаев заражения коронавирусом нового типа, по данным на утро 7 декабря, превысило 29,3 тыс. За минувшие сутки в регионе выявили 229 носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Отметим, что за прошедшую неделю (с 30 ноября по 6 декабря) на Ставрополье диагноз COVID-19 подтвердился у 1612 человек. Текущий рекорд по суточному приросту, зафиксированный 3 декабря, составляет 234 случая заражения.

К настоящему времени на Ставрополье выздоровели более 25,8 тыс. человек с коронавирусом (+109 за сутки), или около 88,1% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в крае, по официальным данным, 593 пациента с COVID-19, шестеро из них скончались накануне. За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 42 случая летального исхода.

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